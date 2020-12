Governo investe no programa de proteção a testemunhas no CE

A pasta de Damares Alves fechou convênio com o governo do petista Camilo Santana no Ceará para repassar pouco mais de 7 milhões de reais ao Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas no estado.

Os recursos vão bancar a proteção de diferentes testemunhas, em sua maioria juradas de morte por facções criminosas que atuam no estado. Em todo o país, há cerca de 600 pessoas sob proteção oficial.

A manutenção do Provita envolve despesas relacionadas ao bem estar físico, mental e social do protegido e seus familiares. O investimento na ação é uma forma de contribuir com o enfrentamento a graves violações de direitos humanos, por meio do depoimento da testemunha e vítima junto ao Sistema de Justiça.

O investimento também auxilia na garantia do atendimento psicossocial e jurídico que as vítimas, testemunhas ameaçadas e a suas famílias precisam.