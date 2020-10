Governador busca linha direta com países europeus sobre a Amazônia

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), tem dialogado diretamente com países europeus sobre a Amazônia. Com o Planalto isolado lá fora, ele e outros governadores buscam meios de viabilizar um projeto de desenvolvimento sustentável para a região a partir do apoio financeiro internacional.

A ideia é mostrar que, para longe da guerra ideológica promovida pelo governo federal contra ambientalistas, há, sim, gente pensando projetos de desenvolvimento para a região de modo a conter o avanço do crime e melhorar a situação de quem mora na Amazônia.

“Para resolver o problema, você precisa primeiro aceitar que ele existe. As queimadas estão aí e os outros problemas, também. O negativismo não resolve. O consórcio de governadores, com o vice Hamilton Mourão incluído, pensa um projeto de desenvolvimento para a região que respeite o meio ambiente e invista em pesquisa e tecnologia para produzir mais mantendo a floresta de pé”, diz Góes.