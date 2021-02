Gabinete de deputada que festejou vitória de Lira sem máscara é isolado

O gabinete 324 do anexo 4 da Câmara foi isolado na manhã desta quarta-feira por conta de registro de caso de contaminação de uma servidora com coronavírus.

Trata-se do gabinete da deputada Soraya Santos (PL-RJ), uma aliada de primeira hora de Arthur Lira (PP-AL), e que celebrou sua vitória para presidente numa festa com aglomeração e sem máscara.

O gabinete foi isolado e desinfectado por servidores da área sanitária, que utilizavam equipamento de proteção. Do lado externo, uma fita amarela e preta impedia o acesso e um aviso na porta comunica a razão.

Depois, foi liberado, mas com restrição de acesso.

Soraya Santos é uma defensora da votação presencial na Casa. Ela esteve à frente do embate com Rodrigo Maia, então presidente, que derrotou a possibilidade da votação remota na escolha do sucessor do deputado do Rio.

A deputada defendeu com ardor a votação presencial, posição vencedora na reunião da Mesa da Câmara, da qual ela fazia parte.

Nesses dias, a Câmara vive uma romaria de prefeitos, que lotam gabinetes e corredores. Somente ontem, pelo menos 1.000 visitantes estranhos, sem autorização oficial, circularam na Casa.

A Câmara informou que o gabinete da deputada foi fechada para uma limpeza especial, e que se trata de um procedimento padrão. E que a limpeza foi solicitada por precaução porque um assessor teve sintomas de gripe. O resultado do teste de Covid, segundo a Câmara, ainda não saiu.

Abaixo, deputadas na festa de comemoração da vitória de Arthur Lira. Soraya está nesse grupo, de vestido verde e sem máscara.