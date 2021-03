Fux suspende prova de concurso da PM com 67 mil inscritos no Pará

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, optou por suspender a aplicação da prova de concurso público da Polícia Militar do Pará, que aconteceria neste domingo, 14. Cerca de 67 mil pessoas se inscreveram para o teste, cujo cancelamento se deu pelo agravamento da pandemia no estado.

O Ministério Público do Pará pediu concessão de medida cautelar por causa da implementação recente da fase vermelha na região, que ocorreu no último dia 10. Nas palavras de Fux, realizar o exame representaria “grave risco de lesão à saúde pública”.

O concurso havia sido suspenso em decisão de primeira instância, mas voltou aos planos do governo no dia 12, quando o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu a favor da aplicação. Imediatamente, o MP do estado recorreu ao Supremo para pedir o impedimento da realização do exame, mesmo com a implementação de medidas sanitárias nos locais de prova.

O mês de março tem sido o pior período da pandemia pelo Brasil, ultrapassando as 2.000 mil mortes diárias.