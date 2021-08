Fux cobra ‘respeito às instituições’ ao abrir trabalhos no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao discursar nesta segunda na abertura dos trabalhos no STF, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, fez uma dura defesa da democracia. Sem citar Jair Bolsonaro, o ministro afirmou que “numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer – e não deslegitimar – a confiança da sociedade nas instituições”.

“Afinal, no contexto atual, após trinta anos de consolidação democrática, o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição”, diz o ministro

“A história nos ensina: a democracia nos liberta do obscurantismo, da intolerância e da inverdade, permitindo que possamos exercer em plenitude a nossa dignidade e as nossas capacidades humanas”, diz Fux. “Ambientes democráticos garantem aos cidadãos liberdade para pensar, inovar, empreender e se expressar”, complementa.

O presidente do STF cobra abertamente “respeito às instituições” como chave “para o desenvolvimento do país”. “Não por acaso, o economista Daron Acemoglu preconiza que a chave para o desenvolvimento de uma nação perpassa a construção de um ambiente sólido de respeito às instituições, balizado em uma cultura política íntegra e proba. Nações que souberam construir instituições fortes, independentes e inclusivas alcançaram ciclos virtuosos de prosperidade. Trago uma advertência, porém: democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade”, diz Fux.