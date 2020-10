Fogo na Chapada dos Veadeiros destruiu área de 60 campos de futebol

Atualizado em 14 out 2020, 18h14 - Publicado em 15 out 2020, 10h30

As queimadas que devastaram boa parte do Pantanal no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também viraram um tormento para a gestão de Ronaldo Caiado, em Goiás.

O cerrado pega fogo há mais de uma semana na região da Chapada dos Veadeiros, onde estão concentrados povoados calungas. Na semana passada, a primeira-dama goiana, Gracinha Caiado, percorreu a área afetada pelos incêndios.

Pelas contas do governo, o fogo já queimou uma área de cerrado equivalente a 60 campos de futebol. Um grupo de 80 brigadistas voluntários atua para controlar o fogo, que a todo momento surge em pontos diferentes do parque nacional por causa do tempo seco na região.