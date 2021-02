Fabio Porchat vai narrar audiolivro de George Orwell

O ator, humorista e apresentador Fabio Porchat voltou aos estúdios da Tocalivros para, desta vez, narrar a obra A Revolução dos Bichos, do escritor George Orwell. A narração do audiolivro foi realizada na primeira semana de fevereiro e levou apenas dois dias para ser concluída. Agora, a nova versão do clássico está em fase de produção e composição da trilha sonora, que será assinada por Juscelino Filho.

Porchat é parceiro da Tocalivros desde 2017, quando narrou a obra O Pequeno Príncipe, de Saint Exupéry, também com acesso gratuito e um dos maiores sucessos da plataforma. A versão fonográfica do livro é uma parceria entre a Tocalivros Social e a editora Vermelho Marinho, que vão oferecer o título gratuitamente até o final do semestre. Também participam do projeto os narradores Flávio Costa e Priscila Scholz, que farão as vozes dos animais.