Exército vai comprar mísseis antitanque

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW), escritório de compras do Exército no exterior lançou uma licitação internacional para comprar 100 mísseis antitanque.

Embora não informe marca ou modelo, os requisitos exigidos, segundo uma fonte da caserna, descrevem o míssil Spike, da empresa Israelense Rafael.

O Brasil é o único país da região que até o momento não possui mísseis guiados operacionais capazes de destruir outros tanques de guerra.

Cada míssil Spike custa 170.000 dólares. No mercado internacional existem diversos outros modelos, com valores a partir de 40.000 dólares a unidade e igualmente capazes de atingir alvos em movimento a distâncias superiores a cinco quilômetros.