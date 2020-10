Ex-vice-líder de Bolsonaro ‘está destruído com tudo isso’, dizem colegas

Atualizado em 16 out 2020, 14h13 - Publicado em 16 out 2020, 14h12

Colegas do senador Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal com uma dinheirama escondida nas nádegas, dizem que o ex-vice-líder do governo de Jair Bolsonaro está “completamente destruído” diante da repercussão do caso.

Rodrigues, nas conversas quem vem fazendo desde ontem, tenta explicar como o insólito acontecimento se deu. “Ele está completamente destruído com tudo isso. É quase impossível imaginar como algo assim interfere na vida dele”, diz um senador.

Interlocutores do parlamentar no Senado lembram de como o senador bolsonarista era respeitado e querido pelos parlamentares e assessores. O abatimento se agravou ao perceber que se tornou um pária para aliados, sendo até rifado da campanha da deputada tucana Shéridan em Boa Vista, por exemplo.

A situação de Rodrigues deve ser resolvida na semana que vem pelo Senado, com a análise da decisão do ministro Luís Roberto Barroso que afastou o parlamentar do mandato por 90 dias.