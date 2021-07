Eunício deposita o dinheiro e é oficialmente dono do apê de Ciro Gomes

O Radar revelou nesta terça que o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira arrematou, num leilão judicial, um apartamento comprado por Ciro Gomes em Fortaleza. Ao explicar o investimento, o ex-senador e empresário foi irônico: “Arrematei de sacanagem… O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”

Em nota, a assessoria do presidenciável pedetista disse que o apartamento ainda não era dele, afinal, era financiado.

“Trata-se de ação judicial eivada de vícios e nulidade, com recurso pendente de julgamento ao Superior Tribunal de Justiça; Desde o início do processo, em 1999, adversários tentam se aproveitar do fato para fazer politicagem; o clímax se deu agora quando um deles, por mera chicana, aproveitou-se para arrematar os direitos do devedor fiduciário do imóvel, que sequer é propriedade de Ciro Gomes; Ciro Gomes confia na decisão isenta e técnica dos tribunais superiores que darão palavra final sobre a causa”, escreveu a assessoria de Gomes.

Mas a decisão, como mostram uma série de documentos, se relaciona a um processo movido por Fernando Collor contra Gomes e só mira o imóvel, por óbvio, porque ele foi listado como patrimônio do pedetista. Eunício, que é desafeto de Gomes, aliás, não perdeu tempo e já até pagou os 520.000 reais do apartamento e mais a comissão do leiloeiro. “Já foi até pago! Vem dizer que é supostamente dele? Tá lá na escritura o nome. É muito sem vergonha mesmo. Ele pensa que ainda engana as pessoas no dia de hoje”, diz Oliveira.