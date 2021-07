Eunício arremata em leilão apartamento de Ciro Gomes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira arrematou nesta segunda, num leilão judicial, o apartamento do desafeto Ciro Gomes em Fortaleza, que foi vendido pela Justiça por 451.000 reais para pagar uma indenização devida pelo presidenciável do PDT ao senador Fernando Collor.

“Arrematei de sacanagem… O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”, diz Eunício.

Collor entrou na Justiça contra Ciro depois que o pedetista disse que Lula, durante o debate nas eleições de 1989, deveria ter chamado o ex-presidente de “playboy safado” e “cheirador de cocaína”.

Eunício ainda vai comprar, em leilão, outros imóveis do pedetista, a casa que Gomes recebeu do pai em Sobral e que está na mira da Justiça por outros processos perdidos por Ciro. “Vou arrematar tudo. Tá barato”, brinca.