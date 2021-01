Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados do STF mostram que o acervo de processos da Corte, que fechou 2019 com 31.279 matérias, termina este 2020 com 26.029 matérias. Uma redução de 5.250 casos, uma queda de quase 17%.

Desde 2016, é a quarta queda seguida no número de matérias no Supremo.