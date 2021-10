‘É sempre assim: tô morrendo afogado, ele aparece’, diz Guedes a Bolsonaro

Atualizado em 25 out 2021, 18h05 - Publicado em 25 out 2021, 18h04

Fritado na semana passada, Paulo Guedes acabou de agradecer a confiança do presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia do lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde, no Palácio do Planalto. Segundo o ministro da Economia, o chefe sempre aparece quando ele está “morrendo afogado”.

“Nós acreditamos que o Brasil vai seguir na sua dinâmica de crescimento, sustentável, inclusive. Quero agradecer a todos, a confiança do presidente. É sempre assim: eu tô morrendo afogado, ele aparece, renova a confiança e nós continuamos nessa aliança de conservadores e liberais por um futuro melhor para o nosso país”, declarou Guedes.

Bolsonaro preferiu não discursar na solenidade.