Dutos de ar do STF passam por vistoria após doença de Toffoli

Os dutos de ar-condicionado do STF vão passar por avaliação microbiológica a partir desta sexta. A varredura atende à recomendação da equipe médica que cuidou do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, quando ele foi internado e diagnosticado com pneumonite alérgica.

Segundo os especialistas, é alta a probabilidade de a reação alérgica ter sido ocasionada pelas condições das instalações prediais, em especial do ar-condicionado. O estudo do ambiente de trabalho, com a coleta de materiais e avaliação do sistema predial terminará na terça-feira.