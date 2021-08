Doria estima que GP de Formula 1 criará 8 mil vagas de empregos em SP

João Doria confirmou nesta segunda a realização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Como o Radar revelou no início de julho, a grande novidade no fim de semana de velocidade será a realização da “sprint race”, a corrida classificatória realizada no sábado, no lugar do tradicional treino de classificação.

Doria confirmou ainda a presença total de público em Interlagos e estimou que o evento crie na cidade cerca de 8.000 empregos, além de gerar 670 milhões de reais em receita para a capital.

“Aos torcedores e apaixonados pela Fórmula 1, será obrigatório o uso de máscara, a temperatura será medida de todas as pessoas, o uso de álcool em gel será facultado todos os setores do autódromo e outras medidas poderão ser adotadas para o sucesso deste evento”, disse Doria.