Doria deve ignorar falas de FH e Aécio no PSDB, dizem aliados

Tratado por Lula como principal nome do centro na disputa ao Planalto, por causa do legado da vacina, João Doria, quem diria, não anda com a vida fácil dentro do PSDB, seu partido.

Nos últimos dias, FHC descartou abertamente uma candidatura do tucano, defendeu outros postulantes do partido e ainda avisou que votará em Lula, se tudo der errado. Aécio Neves, em outra frente, deu declarações sobre a possibilidade de o partido nem ter candidato e apoiar outro nome.

Enquanto o ninho tucano pega fogo, Doria, como mostrou o Radar, tem recebido propostas de outros partidos. Ciente de como a banda toca no tucanato, o governador, segundo aliados, tem dito que o fogo amigo não diminuiu seu desejo de vencer as prévias no PSDB.