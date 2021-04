‘Dilma perdeu a mão quando era presidente, mas não é corrupta’, diz Temer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Michel Temer disse nesta segunda, num evento virtual na sede da Associação Comercial de São Paulo, que acha injusto quando alguém insinua que Dilma Rousseff era corrupta no Planalto.

“Eu convivi seis anos com ela e em nenhum momento Dilma fez qualquer gesto de corrupção. Eu faço questão de dizer isso, porque no Brasil temos a mania de pensar que sempre o atual presidente quer destruir a reputação de seu antecessor”, disse Temer.

Apesar disso, Temer criticou Dilma ao dizer que herdou um governo com “dificuldade econômica política e institucional extraordinária” e com PIB negativo (de -3,6%). Dilma, na avaliação de Temer, perdeu a mão em meio a seu mandato. Estas foram as motivações de seu impeachment. “Quem derruba presidente é o povo e não o Congresso”, disse.