Deputado do PSOL pede à PGR que Pazuello responda por crime contra a vida

Diante do triste cenário da pandemia no país, muito especial em Manaus, o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) quer que o ministro da Saúde, general Pazuello, responda por crime contra a vida e prevaricação.

O parlamentar acionou a Procuradoria-Geral da República.

“Pazuello está pressionando prefeituras a distribuírem remédios ineficazes contra a Covid-19, como cloroquina, e não está adotando as medidas necessárias para evitar as mortes. O ministro esteve em Manaus (anteontem), sabia da escassez de oxigênio e não tomou providências para impedir o colapso no sistema de saúde”, afirmou Freixo.

“Na live com Bolsonaro, Pazuello chegou ao absurdo de culpar a umidade provocada pela chuvas e a não administração da cloroquina a pacientes pela tragédia no estado”, completou.