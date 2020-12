Depois de 12 dias internado com Covid-19, Osmar Terra deixa hospital

Depois de doze dias internado com coronavírus em Porto Alegre, o ex-ministro Osmar Terra, 70 anos, recebeu há pouco a alta do Hospital São Lucas.

Terra chegou a passar oito dias na UTI por causa do agravamento do quadro da doença, mas conseguiu vencer o vírus.

No período em que esteve no hospital, ele trocou mensagens com o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a evolução do seu tratamento.

O ex-ministro vai agora seguir uma rotina de fisioterapia.