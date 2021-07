Depoimento de chefe de Dominguetti deve encerrar primeira temporada da CPI

Oficialmente prorrogada por mais 90 dias na noite desta quarta-feira, a CPI da Pandemia deverá ter nesta quinta o último ato antes do recesso parlamentar com um depoimento digno de final da primeira temporada da comissão.

Os senadores vão interrogar o representante da Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho, que era uma espécie de “chefe” do policial militar Luiz Paulo Dominguetti, o vendedor das 400 milhões vacinas da AstraZeneca oferecidas ao governo brasileiro.

Dominguetti depôs no dia 1º, quando teve o seu celular apreendido por decisão da comissão. Desde então, cada troca de mensagens do PM que atuava em nome da Davati foi escrutinada, inclusive as conversas com Cristiano.

Segundo Dominguetti, foi Cristiano quem o convenceu a dar a entrevista à Folha em que ele revelou a suposta cobrança de propina do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que também já depôs no Senado.

Foi Cristiano que enviou a Dominguetti o áudio em que o deputado federal Luiz Miranda, que denunciou um possível esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, falava sobre uma transação comercial. O PM exibiu a gravação na CPI e deu a entender que ele também negociava a venda de vacinas, quando, no caso, ele falava de luvas. Durante a confusão, o CEO da Davati no Brasil enviou mensagem para esclarecer e dizer que ele não falava de imunizantes. Mas o estrago já tinha sido feito.

Também foi com Cristiano que o policial conversou sobre a possível participação do presidente Jair Bolsonaro na negociação, através da intermediação do reverendo Amilton Gomes de Paula, também convocado para a comissão.

O recesso deve começar cumprido por conta da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, marcada pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, para esta quinta-feira. A comissão só deve retornar para a segunda temporada, de mais três meses, em agosto.

Mas, antes, os membros da CPI devem também votar nesta quinta dezenas de requerimentos de informação e outras providências para o funcionamento da comissão.