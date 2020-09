Decisão da PGR não muda situação dos Bolsonaros no inquérito das Fake News

A decisão da PGR de pedir ao STF o arquivamento do pedido de investigação apresentado pela deputada federal Perpétua Almeida contra o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos Flávio e Eduardo não muda a situação da primeira família no inquérito das fake news.

O trio não é investigado no inquérito, mas muitos aliados e auxiliares próximos são. No caso em questão, a deputada avançou o sinal – o que é papel da oposição, afinal – para criar um fato político ao pedir uma ação do STF específica sobre o clã presidencial.

Ao pedir o arquivamento sem nenhuma investigação, a PGR seguiu a posição padrão de que não cabe a terceiros produzir provas para dar início formal a uma investigação.

No despacho encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, o vice-PGR, Humberto Jacques de Medeiros, diz que “descabe consequentemente nos presentes autos a adoção de qualquer outra providência distinta das já adotadas com relação aos mesmos fatos pelo MPF como titular da ação penal aspirada pela representante”.

Mesmo diante da medida adotada pela PGR, as investigações no corpo do inquérito das fake news continuam avançando sobre figuras do bolsonarismo. É isso que conta tanto na Procuradoria quanto no Supremo.