Datena vai ao PSL para ser mais um nome na ‘terceira via’ em 2022

José Luiz Datena, o apresentador da Band, fechou sua filiação ao PSL nesta segunda, num jantar em São Paulo. Um dos líderes do partido, o deputado Junior Bozzella diz que Datena chega no partido para ocupar espaço na terceira via da disputa presidencial de 2022.

O partido quer apresentar ao país um caminho diferente de Lula e Jair Bolsonaro: “Datena não é apenas um personagem. Ele chega ao partido para estar nas pesquisas presidenciais. É um projeto de grupo, de país, de pessoas”.

