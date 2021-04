Crise na área militar afasta preocupação com pandemia, mostra pesquisa

Dados do Google confirmam a eficiência da crise criada pelo Palácio do Planalto na área militar para tirar a pandemia do topo de preocupações do país na internet.

Reclamações contra o governo pela demora na vacina e no auxílio emergencial não ficaram nem no top 10 do buscador na área de política.

Além disso, como o Radar mostrou, o temor por um novo golpe de estado colocou o Brasil entre os cinco primeiros países do mundo a se ocupar do tema.