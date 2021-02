Como será o encontro de Huck, Marina Silva e Manuela D’Ávila

Luciano Huck, Manuela D’Ávila, Marina Silva e Samuel Emilio debatem na próxima segunda-feira os rumos políticos do Brasil pós-covid. O painel, que ganhou o nome de Refletir, faz parte do projeto “Davos Lab: Construindo nosso futuro”. Trata-se de uma iniciativa da Global Shapers Community para ampliar e democratizar as conversas sobre o que definem como “O Grande Recomeço” (The Great Reset), pauta que vem sendo liderada pelo Fórum Econômico Mundial.

Mediadora do debate e membro da força-tarefa global de 25 pessoas que organizam o projeto, Kamila Camilo ressalta que o objetivo do evento é trabalhar com os conceitos de refletir, reimaginar e redefinir. “Esse painel tem a missão de inspirar os jovens a repensarem a função da política na transformação da sociedade”, afirma. O debate poderá ser acompanhando gratuitamente pelo canal do Youtube da Global Shapers.