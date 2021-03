Como o retorno de Lula mexeu com os planos de Rodrigo Maia

Antes da ressurreição de Lula pelas mãos milagrosas do ministro Edson Fachin, do STF, o MDB era um destino provável para Rodrigo Maia na sua futura saída do DEM.

Com o retorno do petista ao jogo (e a chance do partido caminhar com ele), Maia vai avaliar um pouco mais antes de dar o próximo passo.