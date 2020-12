Como chegam os partidos de esquerda para negociar apoio a Baleia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Antes da conversa desta tarde com Baleia Rossi, as lideranças dos partidos de oposição marcaram um encontro para tentar afinar o discurso e aparar as diferenças.

Uma minoria no PT insiste em candidatura própria para marcar posição e deixar apoio ao emedebista num eventual segundo turno.

Tem líder da oposição que acha que esse tempo – de lançar um nome próprio – já passou. O timing foi perdido.

“É hora de embarcar em apoio ao Baleia desde já. É o que defenderei. Não se tem tempo para muita coisa. O risco do outro lado é muito grande”, disse uma dessas lideranças, que pediu resguardo de sua identidade nesse momento de definição.

O PDT ensaia lançar o mineiro Mario Heringer (MG), mas a chance de decolar é próximo de zero.

O PCdoB está mais próximo de Baleia, e o PSB anda dividido sobre fechar questão.

O movimento mais importante para os apoiadores de Baleia na oposição ocorreu semana passada, com a definição de um nome do grupo de Rodrigo Maia.

Agora, é ajustar esse acordo.