Comando Militar do Sul recebe o maior exercício militar do Brasil em 2021

A partir desta sexta-feira, o Comando Militar do Sul vai sediar o maior exercício militar do país em 2021, com a participação de aproximadamente 5.000 militares, 1.000 viaturas, aviões e helicópteros. Trata-se da terceira etapa da Operação Meridiano, coordenada pelo Ministério da Defesa, que será realizada até o próximo dia 14.

O CMS também vai aproveitar a ocasião para celebrar os 100 anos dos blindados no Brasil, com uma solenidade no dia 8, em Santa Maria (RS), para lembrar a chegada do Renault FT-17, em 1921.

O objetivo do exercício conjunto é avaliar e manter a operacionalidade e a capacidade de pronto-emprego das Forças Armadas. A primeira fase, batizada de Meridiano-Poti, ocorreu em outubro, no Pará, e foi conduzida pela Aeronáutica com o uso de aeronaves. A segunda, o módulo Dragão, ficou a cargo da Marinha, e teve início nesse fim de semana, entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Já o módulo Ibagé ficará sob responsabilidade do Exército, no Rio Grande do Sul.

No dia 9, em Rosário do Sul, duas Divisões de Exército serão colocadas como oponentes em uma manobra de movimento (200 km de frente por 150 km de profundidade), com simulações de ataque do ar para o sol de aeronaves da FAB, entre outras ações.

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e o comandante do Exército devem prestigiar o exercício.