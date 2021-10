Forças Armadas realizam exercício com mais de 3 mil militares no litoral

As Forças Armadas iniciaram neste domingo a segunda fase da Operação Meridiano, exercício conjunto coordenado pelo Ministério da Defesa que deve reunir 3.000 militares da Marinha, 200 do Exército e 55 da Força Aérea Brasileira nos litorais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Também conhecido como Operação Dragão, que chega à 40ª edição, a missão realizada desde 1964 integra diversas atividades militares relacionadas às tarefas básicas do poder naval, com o objetivo de manter o grau de prontidão das unidades da Esquadra Brasileira e da Força de Fuzileiros da Esquadra.

A Marinha vai empregar o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, o Navio Doca Multipropósito Bahia e três Fragatas da Classe Niterói. Já o Exército fará operações ofensivas, defensivas e complementares, com quatro caminhões de cinco toneladas, uma ambulância, uma viatura Marruá e uma viatura Lince. E a FAB usará as aeronaves P-3AM, F-5, P-95, A-29, C-95 e C-105.