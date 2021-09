Com veto da Anvisa, Bolsonaro terá agenda de ‘videoconferencia’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto ministros que integraram a comitiva presidencial aguardam uma decisão sobre o ofício da Anvisa, a agenda de Jair Bolsonaro já sofreu uma alteração para se adequar à recomendação da agência pelo isolamento de 14 dias, após a viagem a Nova York

O único compromisso do presidente nesta quarta-feira (uma audiência com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Sousa) agora acontecerá do Palácio da Alvorada, e por videoconferência.

No Palácio do Planalto, a expectativa de integrantes do governo é que a Secom se manifeste sobre o tema nesta tarde. Bolsonaro e seus auxiliares chegaram a Brasília. A comitiva deixou para trás o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para Covid-19 na noite desta terça.