Com mortes em alta, Petrobras aplica tratamento precoce em petroleiros

Denúncia da Federação Única dos Petroleiros mostra que, em apenas dois meses e dez dias, mais que dobrou o número de trabalhadores mortos por Covid-19 na Petrobras, segundo o Boletim de Monitoramento divulgado nesta terça pelo Ministério de Minas e Energia. São 45 óbitos registrados nesta semana, iniciada em 14 de junho, alta de 125% em relação às 20 mortes apuradas pelo ministério em 5 de abril.

Para piorar a situação, a estatal, segundo a entidade sindical, deu para replicar o tratamento precoce suicida do bolsonarismo. “A Petrobras está receitando Ivermectina para seus empregados, segundo comprova receita fornecida a trabalhadores da empresa contaminados ou com suspeita de contaminação pela doença. O Sindipetro-NF e a FUP vêm recebendo denúncias nesse sentido”, diz a entidade.

A OMS condena o uso de Ivermectina no tratamento para a Covid-19; além da comprovada ineficácia, existem os efeitos colaterais. A insistência neste tratamento contraria não só os protocolos dos órgãos de saúde mundial: a própria farmacêutica Merck, que fabrica o medicamento, declarou em comunicado oficial que, na análise de seus cientistas, não há eficácia no uso do medicamento para a Covid-19.