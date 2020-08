Com medo do STF, bolsonaristas vão esconder faixas golpistas no sábado

Com o avanço do inquérito no STF sobre os bolsonaristas que organizam atos contra a democracia, a militância que vai para as ruas no sábado sentiu o calor na nuca.

Em áudios de grupos bolsonaristas, a ordem agora é banir do movimento as faixas que pedem explicitamente o golpe militar e o retorno da ditadura.

“Esqueçam faixas escritas ‘intervenção militar’, ‘fechamento do Congresso’ e ‘AI-5 com Bolsonaro'”, orientam os líderes.

O foco dos aloprados, a partir de agora, será na figura de cada autoridade considerada “inimiga” de Jair Bolsonaro.

“É só para levar ‘Fora Maia’, ‘Fora Alcolumbre’, ‘Fora Celso de Mello’ e ‘Fora Alexandre de Moraes'”.

A conferir.