Com inflação de dois dígitos, Mourão falará a donos de supermercados

O general Hamilton Mourão é o próximo integrante do governo de Jair Bolsonaro a receber um afago da ABRAS, a associação brasileira dos donos de supermercados.

Em meio a inflação de dois dígitos e sob críticas de que o governo não tem atuado para conter a escalada de preços, o vice foi convidado a dar, na terça-feira, uma palestra sobre as “perspectivas para 2022” na cerimônia de abertura de um escritório da associação em Brasília.

A ABRAS tem buscado se aproximar do governo federal. No início do mês, concedeu a Onyx Lorenzoni o título de “supermercadista do ano”, comenda oferecida a Paulo Guedes no ano passado.