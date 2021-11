Com filha de Cunha e Garotinho, União Brasil fecha apoio a Castro no Rio

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), é um dos que ficou animado com a criação do União Brasil. Tanto o DEM quanto uma parte significativa do PSL já se encontravam no raio de apoio ao governador e já tinham expressado o desejo de acompanhar o mandatário do RJ em seu plano de reeleição no ano que vem.

A junção das siglas e a possibilidade do surgimento de um dos maiores partidos do país casam com o plano de Castro de construir uma coalizão ampla de legendas associadas ao seu projeto político.

Na noite desta segunda, o governador recebeu um grupo de futuros integrantes do União Brasil, a começar pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho, que será o presidente estadual da nova legenda, que só deve ser oficializada no TSE no ano que vem. A reunião serviu para selar o apoio do partido ao governador em 2022.

No encontro estiveram presentes representantes de importantes dinastias políticas do Rio, como a filha de Eduardo Cunha (MDB), Danielle Cunha, o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho (sem partido), que já havia anunciado, ao lado de sua filha Clarissa (PROS), a intenção de fazer parte dos quadros do União Brasil, e também do deputado federal Chiquinho Brazão, atualmente no Avante. A expectativa é que esses quadros devam integrar a nominata a deputado federal do novo partido.

Outros deputados que devem se juntar ao União Brasil também estiveram no encontro, caso do deputado federal Pedro Augusto, atualmente no PSD de Eduardo Paes. Radialista religioso, Augusto é do grupo que perdeu força no partido com a ascensão do atual prefeito do Rio a cacique maior da legenda no estado.