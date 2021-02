Com dez dias de trabalho para valer, Câmara já gastou R$ 475 mi em 2021

O brasileiro segue sem auxílio emergencial, gastando uma fortuna no litro da gasolina e com uma nova leva de contas para pagar, mas nada disso faz parte do universo encantado da Câmara, onde o dinheiro jorra com força.

Com apenas dez dias de trabalho neste mês de fevereiro, depois de passar um janeiro inteiro de recesso, a Câmara já torrou 475,9 milhões de reais. Repetindo: dez dias de trabalho até aqui e quase meio bilhão de reais gastos.