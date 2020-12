Com base implodindo, Maia conta votos para anunciar apoio a Aguinaldo

O líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), é o nome preferido de Rodrigo Maia para disputar sua sucessão. Não é mais novidade. A dificuldade está em sacramentar a indicação. A ciumeira que corre solta.

Maia está envolto em contatos com possíveis apoiadores, contabiliza defecções e faz sua matemática.

Se fechar mesmo com Aguinaldo, o presidente da Câmara avalia quantos votos perde com o MDB, o Republicanos e também do DEM, que, respectivamente, concorrem nesse grupo com Baleia Rossi, Marcos Pereira e Elmar Nascimento.

E, por outro lado, faz as contas de quantos votos ganha na oposição com o nome de Aguinaldo, o que teria menos resistência na esquerda.

O que Maia tenta é reduzir o dano.