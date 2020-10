As propostas mirabolantes do candidato de Hamilton Mourão em SP

Atualizado em 5 out 2020, 17h45 - Publicado em 6 out 2020, 13h28

Em pesquisa divulgada há três dais pelo Ibope para a Prefeitura de São Paulo, o personagem Levy Fidelix, do PRTB, apresenta desempenho pífio: tem apenas 1% de intenção de voto e aparece num longínquo 10º lugar.

Agora, a chance de nessa corrida não ir a lugar nenhum é de 100%.

Por isso, o candidato do vice-presidente da República, o general Mourão, abusa da chance zero de vencer o pleito para caprichar nas promessas. Sem limites.

O seu programa de governo, registrado em cartório e tudo, elenca ações que vão morrer no papel: além do surrado aerotrem, Fidelix promete estacionamento subterrâneo na cidade, ônibus de graça no centro, motomédico (doutores circulando nessas engenhocas para atender urgências), volta do outdoor com neon e reasfaltamento 48 mil ruas.

E nem em debates poderá expor suas “ideias” para a cidade, já que não está sendo convidado para todos eventos desses, vitrines de uma campanha eleitoral.