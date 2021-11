CGU diz que Funasa contratou funcionários sem capacidade comprovada

A Funasa, fundação ligada ao Ministério da Saúde, descumpriu decreto editado em 2019 pelo então recém-empossado governo de Jair Bolsonaro que definiu critérios mais rígidos para a contratação de pessoas em cargos em comissão ou funções comissionadas na administração direta federal. É o que diz um relatório divulgado na última sexta-feira pela CGU.

Pelos critérios do decreto 9.727/2019, pessoas contratadas pelo governo precisam ter idoneidade moral e reputação ilibada, perfil profissional ou formação acadêmica compatível com cargo a ser exercido e estar quite com a Lei da Ficha Limpa.

Segundo documento da controladoria, ao longo de 2019, a Funasa, que é alvo constante da cobiça dos políticos por seu orçamento de quase 3 bilhões de reais, contratou para postos de confiança funcionários “para os quais não foram encontradas evidências de atendimento dos critérios de formação acadêmica ou experiência profissional compatíveis com os cargos”.