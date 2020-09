Celso de Mello, do STF, antecipa volta de licença médica

O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, antecipou o seu retorno às atividades após ficar afastado da Corte por mais de um mês em razão de uma licença médica e retornou nesta sexta-feira.

O término da licença estava previsto para acontecer neste sábado, mas foi antecipado para esta quinta-feira. Com isso, o ministro já retornou às atividades nesta sexta.

Celso é relator, entre outras ações, do inquérito que apura a possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal — conforme relatado pelo ex-ministro Sergio Moro. Diante da ausência do ministro, quem assumiu o caso foi o Ministro Marco Aurélio Mello.

Com a volta, Celso já reassumiu o processo e pode adotar qualquer providência a partir de agora. Marco Aurélio havia pautado o pedido da AGU para que Bolsonaro preste depoimento por escrito no plenário virtual do STF, com início marcado para 2 de outubro. O relator substituto já havia, inclusive, divulgado o seu voto, favorável ao pleito de Bolsonaro.