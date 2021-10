Bolsonaro vai para Paraíba e Pernambuco em tour com Marinho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2021, 21h02 - Publicado em 21 out 2021, 06h01

Pela terceira vez nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de eventos nesta quinta-feira ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, na Paraíba e em Pernambuco.

O tour com Marinho começou na segunda-feira, em Minas Gerais, na cidade de São Roque de Minas, na cerimônia de lançamento da “Jornada das Águas”, na nascente do Rio São Francisco. Nesta quarta, o presidente esteve em Russas, no Ceará.

Nesta quinta, Bolsonaro e seu ministro fazem a primeira parada na cidade de São José de Piranhas (PB), para a inauguração do último trecho de canal do Eixo Norte da Integração do Rio São Francisco, de oito quilômetros de extensão.

Na sequência, em Sertânia (PE), o presidente inaugura a o Ramal do Agreste, que segundo o governo é a maior obra de infraestrutura hídrica de Pernambuco, com investimentos de 1,67 bilhão de reais e mais de 2 milhões de pessoas beneficiadas.