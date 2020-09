Bolsonaro reúne líderes do Parlamento para apresentar novo auxílio

Como o Radar mostrou na sexta, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, arrebanhou os líderes dos partidos da base de Jair Bolsonaro no Congresso para uma conversa nesta terça com o presidente.

A reunião no Palácio da Alvorada servirá para que Bolsonaro apresente aos parlamentares os detalhes do novo auxílio emergencial, que será de 300 reais.

A conversa também abrirá espaço para que Bolsonaro compartilhe com os líderes as dificuldades do governo em torno da discussão do Renda Brasil. A ideia é incluir o Parlamento no processo decisório para que o caminho das medidas no Legislativo seja mais tranquilo.

A tática é conhecida e foi muito utilizada por Lula durante seu período de governo. A ausência de diálogo e de contato direto dos líderes da base com o presidente tornou-se um ponto de reclamação no início do mandato bolsonarista, o que passou a mudar com a chegada de Barros na liderança.