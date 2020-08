Barros chama líderes da base para debater o Renda Brasil

Líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) convidou os líderes dos partidos da base para uma reunião na próxima terça, 8h, no Palácio da Alvorada.

A ideia de Barros, ao marcar a conversa, é apresentar os detalhes do Renda Brasil e debater com os colegas e integrantes do governo o melhor desenho do programa, do ponto de vista político e econômico.