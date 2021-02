Bolsonaro pede a chefes do Congresso que retomem projeto contra a imprensa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O primeiro pedido de Jair Bolsonaro aos chefes do Congresso Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, na semana passada, não foi com foco nas reformas ou na agenda social do auxílio emergencial.

O primeiro pedido do presidente foi para alimentar uma antiga obsessão: perseguir a imprensa e, particularmente, a Globo.

O presidente pediu que os chefes das Casas do Parlamento colocassem para rodar, agora em projeto de lei, o texto que acaba com a obrigação de publicações de balancetes empresariais em jornais impressos.

Como se sabe e foi admitido pelo próprio presidente no ano passado, a medida foi pensada sob medida para atacar a Globo. Rodrigo Maia, ciente da jogada, deixou a matéria morrer e, com isso, ajudou Bolsonaro a não se indispor com outros setores da economia que seriam atingidos pela medida.

Agora, o presidente quer retomar o assunto. Lira e Pacheco, no entanto, não demonstraram muita animação com o tema. O foco está na vacina, no auxílio emergencial e nas reformas. Todo o resto vem depois.