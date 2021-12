Bolsonaro entrega mais medalhas a nomes do Centrão

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, publicaram nesta quinta-feira um decreto para conceder a Medalha do Mérito Mauá a diversas personalidades que, “de forma determinante, tenham contribuído para o desenvolvimento e progresso do Setor Transporte”.

Entre os agraciados estão expoentes do Centrão como o presidente da Câmara, Arthur Lira, o líder do governo na Casa, Ricardo Barros, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, os três do PP, além do senador Jorginho Mello, agora correligionário de Bolsonaro no PL.

Outros dez ministros do governo Bolsonaro foram condecorados com a medalha, na categoria de “serviços relevantes”: Bruno Bianco (AGU), Carlos França (Relações Exteriores), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Fábio Faria (Comunicações), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Gilson Machado (Turismo), Joaquim Leite (Meio Ambiente), Marcelo Queiroga (saúde), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Walter Braga Netto (Defesa).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os comandantes das três Forças Armadas, e integrantes de tribunais superiores também foram agraciados. A lista completa publicada no Diário Oficial da União pode ser vista aqui.

A condecoração foi criada em 1999 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo então ministro dos Transportes, Eliseu Padilha.