Bolsonaro agora vê ‘qualidades’ de Moraes como ‘jurista e professor’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O bolsonarismo que torrou no sol durante o 7 de setembro deve estar em parafuso com a nota publicada por Jair Bolsonaro nesta quinta.

Alexandre de Moraes, o grande vilão da República, agora virou alguém, segundo Bolsonaro, com “qualidades como jurista e professor”.

Como o Radar mostrou, a carta divulgada por Bolsonaro foi escrita com o aconselhamento de Michel Temer, que conversou também com Moraes sobre uma trégua com o Planalto. Vai durar? Cartas para a redação.