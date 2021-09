Articulado por Temer, os bastidores do recuo de Bolsonaro

O ex-presidente Michel Temer entrou em campo nesta quinta para atuar como pacificador nessa guerra de Jair Bolsonaro com o STF.

Temer, que tem uma relação de amizade com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, procurou o magistrado nos últimos dias para conversar sobre a conjuntura conflagrada do país.

Do ministro, ouviu que não há por parte do Supremo ou dele a intenção de elevar a temperatura da crise no país com ações provocativas. “Ao contrário, o ministro deixou claro que atua seguindo rigorosamente o que está na lei”, diz Temer.

Ao saber dessa atuação de Temer, Bolsonaro chamou o ex-presidente nesta quinta para uma conversa em Brasília. O ex-presidente veio de São Paulo num voo da FAB e encontrou Bolsonaro “aberto para uma conversa de pacificação”.

No encontro, além de tratarem da crise dos caminhoneiros, Bolsonaro e Temer redigiram uma nota com acenos à harmonia com o Supremo.

Além de se desculpar pelos insultos contra Moraes e o Supremo, feitos “no calor do momento”, diz Temer, o presidente Bolsonaro “pregará a construção de um ambiente de harmonia e pacificação entre os poderes”. A conferir.