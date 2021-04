Vitória judicial de Lula sobre Moro e a Lava-Jato deve virar livro

A batalha judicial de Lula contra a Lava-Jato deve virar livro. O casal de advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira, que atua na defesa do petista desde 2013, e já recebeu um convite inicial para publicação.

“Foi uma causa que gerou um trabalho jurídico de elevada complexidade no Brasil e no Comitê de Direitos Humanos da ONU e que teve desdobramentos relevantes até no processo democrático do nosso país”, disse Zanin ao Radar.