Band escolherá comentarista para o programa de Renata fan num reality

A Band e o Kwai, rede social de vídeos curtos, fecharam uma parceria para escolher o novo comentarista do programa esportivo Jogo Aberto, comandado por Renata Fan.

Para comemorar 14 anos no ar, a atração lança em parceria com o Kwai, app de criação de compartilhamento de vídeos curtos, o reality show “Microfone Aberto no Kwai”.

O concurso será dividido entre TV e rede social. Serão 24 candidatos pré-selecionados que disputarão uma vaga para se tornar o novo comentarista do programa, em São Paulo.

“É sensacional saber que uma pessoa que nos acompanha todos os dias, que é apaixonada pelo programa, que mesmo da sua casa acaba interagindo, discutindo e fazendo o Jogo Aberto junto com a gente, também possa ter a chance de estar ao lado do nosso time de comentaristas”, diz Renata.

O processo de seleção se estenderá até o mês de junho. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, não podem trabalhar profissionalmente na área de locução e comunicação e devem curtir e entender de futebol.

Para participar, os interessados devem criar uma conta no Kwai e postar um vídeo respondendo à pergunta “Por que eu quero ser o novo comentarista do Jogo Aberto”, além de um quiz que estará disponível na página do reality show na internet. As inscrições vão de 8 de março até 6 de abril e o regulamento completo está disponível aqui.