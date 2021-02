Áudio vaza e mostra irritação de Arthur Lira com o PT: ‘não negocio mais’

Logo que assumiu os trabalhos da sessão da tarde desta sexta-feira, para discutir e votar a PEC da Imunidade, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) mostrava-se irritado por conta da falta de acordo com o PT sobre o tema.

A adesão dos petistas é garantia da aprovação do texto.

No momento justamente em que um deputado do PT, Rogério Correia (MG), discursava de forma remota, é possível ouvir trecho de uma conversa de Lira com o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), captada pelo seu microfone, que estava aberto.

“Não vou negociar mais com o PT”, afirmou irritado.

O partido, mesmo depois de longa conversa com a relatora da matéria, Margarete Coelho (PP-PI), coloca obstáculos.

Ainda assim, Lira segue com a votação, enquanto o PT e outros partidos pedem mais tempo para votar o assunto. E o PT, de fato, colocou questões e não quer votar agora.

No vídeo abaixo, durante discurso do deputado Correia, é possível ouvir o áudio vazado de Lira, que não aparece na imagem. É no trecho 34 minutos e 10 segundos do vídeo.