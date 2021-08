Aras se reúne com a cúpula da CPI da Pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio à peregrinação para ser reconduzido ao comando do MPF, o procurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniu nesta terça-feira com a cúpula da CPI da Pandemia no Senado.

O Radar revelou no fim do mês passado que Aras havia pedido uma audiência com o senador Renan Calheiros, relator da comissão. Mas o encontro acabou sendo conjunto, com o presidente da CPI, Omar Aziz, e o vice, Randolfe Rodrigues.

O bate-papo foi longo e começou no fim da tarde, no gabinete de Calheiros no Congresso.

Os três são ferrenhos opositores do presidente Jair Bolsonaro, que indicou Aras para a PGR duas vezes.

Negócios, negócios… amigos à parte.

Detalhe: como mostrou o Radar há um mês, Renan sequer respondeu ao pedido de particular do ministro André Mendonça, indicado para uma vaga no STF.