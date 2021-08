Após receber senador com Covid-19, Ciro toma posse com plateia lotada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou há pouco que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, teve contato direto nesta terça-feira com o senador Marcos do Val, que testou positivo para Covid-19 nesta quarta.

Em casos assim, o recomendado é que a pessoa que teve contato com algum infectado busque isolamento enquanto realiza um teste para saber se foi ou não contaminado.

Veja como está, neste momento, o Salão Nobre do Palácio do Planalto. A multidão aglomerada espera justamente por Nogueira, que tomará posse no cargo.

Além da cerimônia lotada, o novo ministro, como mostrou o Radar mais cedo, terá um festão oferecido por um dos colegas dele de governo numa mansão no Lago Sul nesta noite.